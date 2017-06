Suède : le nombre d'islamistes radicalisés a explosé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cet homme a placé sa tête dans la gueule d’un crocodile et va vite le regretter (vidéo choc)

Coupe des Confédérations: pour Portugal-Mexique, Nani et Quarema titulaires, Silva et Marquez remplaçants

En savoir plus

Selon ses estimations officielles, 300 "suédois" ont rejoint l'Etat islamique en Syrie et en Irak.

Il met cette évolution sur le compte de la propagande de l'Etat islamique. "Nous avions des groupes éclatés, nous avions des communautés radicalisées originaires d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de Somalie, mais elles étaient toutes séparées", a-t-il expliqué. Désormais, elles sont unies sous la bannière de l'Etat islamique.

Pour Anders Thornberg, cette situation est "grave" mais représente "la nouvelle normalité". Se voulant rassurant, il a souligné que seulement "quelques-uns" de ces milliers d'islamistes avaient l'intention et la capacité de commettre des attentats.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres