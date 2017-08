STX : Paris et Rome se donnent jusqu'au 27 septembre pour trouver une solution

C'est une décision qui a passablement énervé, de l'autre côté des Alpes. En décidant de nationaliser temporairement STX France, qui devait pourtant être vendu à l'italien Fincantieri, Paris a provoqué un véritable tollé. Pour tenter de calmer les tensions, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est rendu à Rome pour rencontrer son homologue italien Pier Carlo Padoan et le ministre italien de l'Industrie Carlo Calenda. "Paris et Rome se donnent jusqu'au 27 septembre pour aboutir à une solution sur STX et pour lancer les bases d'une coopération navale entre la France et l'Italie", a déclaré Bruno Le Maire, à l'issue de cette réunion.

Une déclaration commune a été signée, pour l'occasion, afin de mettre en place "une coopération navale commune civile et militaire." En revanche, pas question pour l'Italie d'accepter un partage du capital de ce fleuron français.