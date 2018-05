Attentat de la rue Monsigny : l'ami de Khamzat Azimov a été transféré au siège de la DGSI

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tomorrowland dans le top 3 des festivals les plus chers d’Europe

Turquie - Özil et Gündogan «manipulés» par Erdogan?

Une panne géante perturbe les réseaux téléphoniques et internet de plusieurs opérateurs lundi

En savoir plus

Les enquêteurs vont chercher à savoir dans quelle mesure cet ami strasbourgeois aurait influencé Khamzat Azimov. Cette attaque terroriste, revendiquée par Daech, a fait un mort et quatre blessés. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Khamzat Azimov était armé d'un couteau. Les parents du terroriste ont également été entendus par les forces de l'ordre. Ils ont été placés en garde à vue. Ils sont interrogés par les enquêteurs de la section antiterroriste de la police judiciaire de Paris.

Ce jeune homme est "l'individu le plus proche" de Khamzat Azimov. Ils ont tous les deux vécus pendant de nombreuses années à Strasbourg. Ils ont notamment été dans le même lycée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres