Stockholm : le suspect reconnait l'intention terroriste

Rakhmat Akilov, principal suspect de l'attentat de Stockholm, reconnaît avoir commis un acte terroriste et accepte son placement en détention provisoire", a déclaré Johan Eriksson, son avocat commis d'office, devant un tribunal. L'audience, en présence de l'intéressé, qui est resté muet, s'est poursuivie à huis-clos.

Cet Ouzbek de 39 ans montrait "de l'intérêt pour des organisations extrémistes comme l'État islamique". Il avait demandé un permis de séjour en 2014, mais l'Office des migrations l'a débouté en juin 2016 et a émis un avis d'expulsion. En décembre 2016, il a été notifié qu'il avait 4 semaines pour quitter le pays. La police a été saisie en février 2017 pour le retrouver et l'expulser, mais il n'a pas pu être localisé. Il est le principal suspect de l'attentat au camion bélier qui a fait quatre morts et une vingtaine de blessés vendredi à Stockholm.

