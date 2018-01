Stockholm : un mort dans une explosion près d'un métro

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Inondations, crues et orages violents : 13 départements en vigilance orange

La police "gaze et tabasse" les migrants : la charge de Yann Moix

Le directeur commercial de la filiale US de VW démissionne 07/01/2018 - 15h21

La victime est un sexagénaire, qui a été grièvement blessé lors de l'explosion et a succombé à ses blessures. "Selon des témoins, l'homme a ramassé un objet au sol qui a aussitôt explos", a expliqué Sven-Erik Olsson, porte-parole de la police de Stockholm. Une femme de 45 ans qui l'accompagnait a été plus légèrement blessée au visage.

Une explosion, d'origine encore inconnue, a fait un mort et un blessé dimanche matin près d'une bouche de métro dans l'agglomération de Stockholm.

