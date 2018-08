Steven Seagal chargé par la Russie de resserrer des "liens humanitaires" avec les Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cette annonce intervient alors que les relations entre la Russie et les Etats-Unis sont plombées par les accusations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016, accusations que la Russie rejette.

"Steven Seagal a été nommé représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères, chargé des liens humanitaires russo-américains", a indiqué la diplomatie russe sur sa page officielle sur Facebook. L'acteur aura pour mission d'"assister au développement des relations russo-américaines dans le domaine humanitaire, y compris la coopération dans le domaine de la culture et de l'art". Le texte précise qu'il s'agit d'un poste ressemblant à celui d'"ambassadeur de bonne volonté de l'ONU" et qu'il n'est pas prévu de rémunération pour ce poste.

Gérard Depardieu n'est pas le seul acteur a avoir demandé la nationalité russe. L'américain Steven Seagal en a fait de même : il a obtenu la nationalité en novembre dernier et reçu son passeport russe des mains de Vladimir Poutine lui-même. L'ancienne vedette du cinéma d’action, spécialiste d'aïkido, va pouvoir rendre service à son pays d'adoption : il a été nommé émissaire du ministère des Affaires étrangères russes, chargé de resserrer les "liens humanitaires" entre la Russie et les Etats-Unis, a annoncé dans un communiqué la Russie, ce samedi 4 août.

