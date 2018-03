Steve Bannon au congrès du FN : "Chaque jour qui passe, nous devenons plus forts et eux s’affaiblissent"

C'est la star américaine du congrès du FN, qui se tient ce weekend à Lille. Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump et figure de la droite dure américaine, a prononcé un discours devant les militants du parti, assurant que "l'Histoire est de notre côté et va nous mener de victoire en victoire".

"Vous vous battez pour votre pays, et ils vous appellent raciste ! Mais c'est fini l'époque où ce genre de paroles dégueulasses fonctionnait encore !", a-t-il ajouté. "Laissez-vous appeler racistes, xénophobes, nativistes, portez-le comme un badge d’honneur car chaque jour qui passe, nous devenons plus forts et eux s’affaiblissent".

Pour Steve Bannon, "vous faites partie d'un mouvement qui est plus grand que l'Italie, plus grand que la Pologne, plus grand que la Hongrie",

En conférence de presse, devant Marine Le Pen, Steve Bannon a par ailleurs loué... Marion Maréchal - Le Pen. Elle "n’est pas seulement une étoile montante, elle est l’une des personnes les plus impressionnantes au monde. La France a beaucoup de chance de l'avoir", a-t-il dit.

Cette venue de Steve Bannon au congrès du FN a été critiquée par le secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, qui a qualifié Steve Bannon, ancien directeur du site Breitbart, de "roi des “fake news” et des suprémacistes blancs".