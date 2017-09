Stéphane Le Foll envisage de prendre la tête du PS

Et si c'était lui, le nouveau patron du parti socialiste ? Dans une interview au Parisien, l'ex-ministre de l'Agriculture, désormais député de "la Nouvelle Gauche", Stéphane Le Foll envisage clairement de prendre la tête du parti socialisme. "Je ne prendrai ma décision qu'en décembre, mais pourquoi pas ? Le PS tiendra un congrès en février 2018 à l'issue duquel le parti devra avoir clarifié sa ligne et retrouvé une cohérence politique" explique-t-il.

Et de professer : "Au plan doctrinal, notre ligne serait l'Europe, l'écologie et la justice sociale. Ceux qui remettraient en cause l'enjeu européen et qui seraient sur la ligne de Mélenchon n'auraient plus de place au PS."

Mais Stéphane Le Foll refuse un parti dans l'opposition systématique.

"Il n'est pas question de l'être systématiquement, comme la France insoumise qui est dans une logique de radicalisation. Pour autant, je ne voterai pas la loi de validation des ordonnances. Pas plus que le projet de loi de finances pour 2018. Car la réforme fiscale que prépare le gouvernement est non seulement très injuste, mais elle sera aussi inefficace" souligne-t-il.