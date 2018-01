Stéphane Le Foll annonce être candidat à la tête du Parti socialiste

Un nouveau challenger dans l’arène. A l’occasion d’un entretien au quotidien Le Maine Libre, journal de la Sarthe dont il est député, Stéphane Le Foll a annoncé sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste.

"J'ai décidé de relever le défi, ou plutôt les défis qui sont face à nous, en présentant un projet devant les militants" a-t-il indiqué, avant de lister les embûches sur son chemin. "Le PS fait face à une double défaite, présidentielle et législative. Il est exsangue, inaudible aux oreilles des Français".

L’ancien ministre de l’Agriculture de François Hollande, et très proche de ce dernier, a également salué Najat Vallaud-Belkcaem. L’ex-ministre de l’Education nationale avait été pressentie un temps comme la grande favorite pour ce scrutin, mais a finalement déclaré la semaine dernière qu’elle n’y prendrait pas part. "Najat Vallaud-Belkacem a pris sa décision que je respecte. Nous avons servi ensemble dans les mêmes gouvernements et je salue son engagement car nous aurons besoin d'elle" a assuré celui qui revendique aujourd'hui être "dans l'opposition" et avoir "voté contre le budget, favorable aux plus riches".

L'élection du premier secrétaire est prévue le 29 mars et les intéressés ont jusqu’au 27 janvier pour faire part de leur candidature. Pour l’heure, seul le député Luc Carvounas, et Stéphane Le Foll donc, se sont officiellement déclarés.