Stéphane Le Foll affiche son soutien à Emmanuel Macron et demande "du respect" pour Manuel Valls

"Je vais participer à la réussite de son quinquennat". Invité de BFMTV ce jeudi matin, Stéphane Le Foll n'a pas fait mystère de son soutien à Emmanuel Macron. "J'ai voté Emmanuel Macron, donc le président qui a été élu, j'ai participé à son élection. Donc je vais participer à la réussite de son quinquennat. C'est pour Emmanuel Macron et c'est pour la France", a déclaré celui qui est encore pour quelques jours le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture.

Il a toutefois estimé être surpris par l'ascension éclair du candidat d'En Marche !. "Ca me surprend. Je me souviens qu'il a fallu 15 ans pour que François Hollande arrive au pouvoir.

En même temps, dans ce moment où il y avait une tension très forte, un doute avec le terrorisme, il a incarné une forme d'optimisme. Emmanuel Macron et sa jeunesse ont été un élément catalyseur".

Le ministre est également revenu sur la situation de Manuel Valls. "Il doit y avoir un peu de respect, parce que Manuel Valls a été Premier ministre, même s'il a fait des choix, et que moi je conteste qu'en ayant fait son choix de vouloir rejoindre La République En Marche, il ait été obligé de rajouter: 'Et le PS est mort'. Je conteste! Mais je voudrais que tout le monde soit un peu respectueux, que l'on calme un peu les choses, et qu'on se rassemble sur l'essentiel".