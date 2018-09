Patrimoine : Stéphane Bern ne veut pas être un cache-misère

Après Hulot, Bern ? En tout cas, le Monsieur Patrimoine dou gouvernement semble frustré et déçu. Dans des quotidiens régionaux de l'Est de la France (groupe Ebra) il déclare : "Je suis arrivé la fleur au fusil et maintenant je vois toutes les attaques contre le patrimoine, y compris au sein du gouvernement."

Interrogé par BFMTV, un an après sa nomination, Bern ne mâche pas ses mots : "Je tire un signal d’alerte, je tire un signal d’alarme.

C’est très grave ce qui est en train de se passer" et il exprime un sentiment d'isolement face au gouvernement. Sur ce point, il s'exprime comme Nicolas Hulot, et ajoute : "J’ai le sentiment que le patrimoine est menacé et qu’on ne fait rien pour m’aider à le sauver".

Et Bern n'hésite pas à être clair et net en mettant en cause Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires : "Pardon de le dire aussi crûment, mais Jacques Mézard fait voter une loi qui permettra maintenant de détruire des quartiers entiers et protégés sous prétexte qu’ils sont vétustes et dégradés. Avec cette loi nous n’aurions pas pu conserver le quartier du Marais à Paris, par exemple"

Bern prend ses distances : ""Je ne suis pas un homme politique, je n’ai rien à faire dans la sphère politique. Je suis animateur de radio et de télévision, j’écris et je défends le patrimoine. Je le fais depuis que j’ai 15 ans, c’est-à-dire quand le président Macron n’était pas encore né."