Steeve Briois va remplacer Jean-François Jalkh à la tête du Front national

La polémique aura eu raison de lui. Accusé d'avoir tenu des propos négationnistes en 2000, Jean-François Jalkh ne sera pas président du FN en intérim. Louis Aliot l’a affirmé ce vendredi matin sur RMC et BFMTV. "Jean-François Jalkh a refusé sa mission" de présider le FN en interim de Marine Le Pen, a indiqué le député européen et vice-président du parti frontiste. "Il veut déposer plainte et défendre son honneur. C'est Steeve Briois qui le remplace".

Depuis mardi et sa nomination, Jean-François Jalkh, 59 ans, personnage d’importance au Front national, mais peu connu du grand public, est au cœur d'une polémique.

Dans des captures d'écran d'un dossier publié en 2005 dans la revue Le Temps des savoirs, on découvre que l'eurodéputé cite le théoricien négationniste Robert Faurisson, notamment concernant l'usage du gaz Zyklon B dans les chambres à gaz nazies des camps d'extermination de juifs.

Marine Le Pen a annoncé son retrait de la présidence en vue du second tour de la présidentielle qui l'opposera le 7 mai à Emmanuel Macron.