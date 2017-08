Statut officiel, différence d'âge, vie privée : les premières confidences de Brigitte Macron depuis son arrivée à l'Elysée

Une première sortie médiatique forcément très scrutée. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, a pris longuement la parole dans une longue interview accordée au magazine Elle. Alors qu'une pétition sur internet "contre le statut de Première dame pour Brigitte Macron" a réuni en trois semaines plus de 300 000 signatures, la femme du chef de l'Etat a confirmé que son rôle serait "déterminé non par une loi, mais par une charte de transparence".

"Sur le site de l'Élysée, seront mis en ligne mes rendez-vous, mes engagements, afin que les Français sachent exactement ce que je fais. Ce qui est important, c'est que tout soit très clair: comme toutes celles qui m'ont précédée, j'assumerai mon rôle public, mais les Français sauront désormais quels moyens sont mis à ma disposition". Brigitte Macron est également revenue sur la victoire de son mari lors de l'élection présidentielle et confie avoir douté jusqu'au bout. "Beaucoup ont cru qu'après le premier tour nous pensions que c'était gagné.

À tort. Jamais, nous n'avons pensé ça".

L'entretien prend parfois un tour plus personnel et la première dame a accepté d'évoquer son couple – et la différence d'âge. "Le seul défaut d'Emmanuel, c'est d'être plus jeune que moi", plaisante-t-elle. "Quand je lis des choses sur notre couple, j'ai toujours l'impression de lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, notre histoire est si simple. Ce qui a pu être dit, c'est tellement rien. Bien sûr, on petit-déjeune, moi avec mes rides, lui avec sa fraîcheur, mais c'est comme ça. Si je n'avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie".