Soupçons de financements libyens : Brice Hortefeux fustige "une fable grotesque"

Un soutien qui se veut indéfectible. A l’occasion d’une interview au Parisien, Brice Hortefeux a fait bloc derrière Nicolas Sarkozy, alors que ce dernier est mis en examen dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. A propos de l’ex-chef de l'Etat – qu’il a "trouvé sincère, convaincu et convaincant" sur TF1 - l’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré : "il sait que mon engagement à ses côtés est inoxydable".

L'actuel député européen est également revenu sur ses relations avec Ziad Takieddine, qui a affirmé avoir remis entre fin 2006 et début 2007 trois valises contenant cinq millions d'euros à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, et à son directeur de cabinet à l'époque, Claude Guéant.

Si Brice Hortefeux reconnaît avoir rencontré le très controversé intermédiaire franco-libanais, à plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy n'a pour sa part "fait que le croiser", affirme-t-il. "Alors que moi, je l'ai côtoyé. Mais à l'époque, il n'était mis en cause par personne."

Interrogé sur le fameux document daté de 2006, publié par Mediapart en 2012 et qualifié de "faux" par Nicolas Sarkozy et ses proches, Brice Hortefeux s'indigne : "C’est une fable grotesque ! Et d’ailleurs, aujourd’hui, tous les protagonistes et dirigeants libyens de l’époque - qui sont pourtant si prolixes pour attaquer Nicolas Sarkozy -, démentent la réalité de cette note".