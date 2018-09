Soupçons de financement libyen : nouvelles mises en examen de Claude Guéant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Burkina : le gouvernement va lever la suspension qui pesait sur l’OTRAF et l’UCRB

La BCE présente ses nouveaux billets de 100 euros et 200 euros

Brésil : Teodorin Obiang arrêté avec des montres et plus de 14,5 millions de dollars

Quand N’Golo Kanté rate son train et finit la soirée chez des fans

L'avocat de Claude Guéant, Philippe Bouchez el Ghozy, a fait savoir à RTL que son client avait exercé son "droit au silence", face aux juges, le 11 septembre. L'avocat conteste la validité de ces mises en examen, "juridiquement contestables", et pour lesquelles il a saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire pour en demander l'annulation.

Dans ce dossier, Claude Guéant était déjà poursuivi pour "blanchiment de fraude fiscale" et "usage de faux" après qu'un virement suspect de 500 000 euros avait été découvert en 2008. Un mouvement de fonds que l'intéressé justifiait par la vente de deux tableaux en 2008.

Les accusations de la justice à l'encontre de Claude Guéant se font plus précises. Selon une information de RTL, ce dernier a de nouveau été entendu, le 11 septembre dernier, par les juges en charge de l'enquête sur le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Ils lui ont également notifié de nouvelles mises en examen, notamment pour "complicité de financement illégal de campagne électorale, recel de détournement de fonds publics et corruption passive".

