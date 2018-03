Soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 : les Républicains "apportent leur soutien" à Nicolas Sarkozy, placé en garde à vue

MISE A JOUR

15h06 : les Républicains "apportent leur plein et entier soutien" à Nicolas Sarkozy

Les Républicains "apportent leur plein et entier soutien" à Nicolas Sarkozy.

"Nous souhaitons rappeler que le principe de la présomption d’innocence prévaut pour tous les citoyens. Les adhérents et sympathisants Les Républicains ont une nouvelle fois le sentiment que tous les élus ou anciens élus ne subissent pas le même traitement, selon qu’ils appartiennent à telle ou telle famille politique", écrit dans un communiqué le groupe Les Républicains.

13h09 : plusieurs politiques réagissent

Edouard Philippe, Premier ministre a assuré sur BFM TV et RMC qu'il n'a "aucun commentaire à faire sur la procédure judiciaire". "Mais je dis ce que j'ai à dire sur l'homme", a-t-il ajouté. Et de préciser : "Tout le monde sait que j'ai appartenu à la même famille politique que Nicolas Sarkozy et ceux qui suivent la vie politique savent que j'ai parfois eu avec lui des relations difficiles. Elles ont toujours été respectueuses, toujours, et à chaque fois que j'ai eu des contacts avec lui depuis que j'ai été Premier ministre, ils ont toujours été empreints de respect mutuel".

Sur RTL, l'eurodéputée Nadine Morano, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a réagi à la nouvelle : "On verra si cette garde à vue était justifiée, quels éléments elle apportera. Encore une fois, moi, je regarde la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que, bien souvent, il a été mis en cause, bien souvent, il en est sorti en étant totalement blanchi".

Sur Radio Classique, Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France a déclaré qu'elle a "beaucoup de peine à croire à cette affaire". "Mais la justice travaille et je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucune interférence du pouvoir politique dans le travail de la justice (...) Je respecte la présomption d'innocence qui s'attache à tout homme politique", a-t-elle assuré.

Au micro de Radio Classique, Valérie Pécresse a expliqué avoir "personnellement beaucoup de peine à croire à cette affaire mais la justice travaille et je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucune interférence du pouvoir politique dans le travail de la justice. Je respecte la présomption d'innocence qui s'attache à tout homme politique".

Sur Twitter, Eric Ciotti ou encore Florian Philippot ont réagi.

Soutien et amitié à @NicolasSarkozy dans ces moments .La vérité une nouvelle fois triomphera . — Eric Ciotti (@ECiotti) 20 mars 2018

Jamais agréable pour la fierté nationale de voir d’anciens présidents en garde à vue : oui. Mais la vraie question est ailleurs : avez-vous le sentiment que les hommes installés à l’Elysée depuis pas mal de temps sont dignes de la fonction de président de la République ? — Florian Philippot (@f_philippot) 20 mars 2018

MISE A JOUR

9h45 : Brice Hortefeux entendu

Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, est entendu ce matin en audition libre par les enquêteurs de la police judiciaire de Nanterre dans le cadre de cette enquête

Résumé :

Selon des informations du journal Le Monde (confirmées ensuite par Europe 1), Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il y était convoqué pour répondre aux questions des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), dans le cadre de l’enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007.