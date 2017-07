Soupçons d'emplois fictifs : les enfants de François Fillon placés sous le statut de témoin assisté

Pas de mise en examen. Charles et Marie, deux enfants du couple Fillon, ont été placés sous le statut de témoin assisté dans l'affaire concernant les soupçons d'emplois fictifs qui a conduit à la mise en examen de l'ancien Premier ministre et de son épouse. D'après les magistrats, il n'existerait pas d'"indices graves ou concordants" justifiant leur mise en examen pour "recel de détournements de fonds publics". Les deux enfants de l'ancien candidat à la présidentielle avaient été convoqués ces dernières semaines par les juges d'instruction financiers en charge du dossier.

Pour le moment, quatre personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Dans le volet des possibles emplois fictifs d’assistants parlementaires, Penelope Fillon est accusée de complicité et recel de détournement de fonds publics. François Fillon et son ancien suppléant à l’Assemblée, Marc Joulaud, sont soupçonnés de détournement de fonds publics. S’agissant des soupçons d’emplois fictifs à La Revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharrière, son propriétaire, a été mis en examen pour abus de biens sociaux, ainsi que le couple Fillon pour complicité et recel d’abus de bien sociaux.



