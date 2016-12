Soupçons de cyberattaques : Barack Obama expulse 35 diplomates russes des États-Unis

Un haut responsable américain a fait savoir jeudi 29 décembre que les États-Unis venaient d'expulser 35 agents russes à Washington et San Francisco, et ont fermé deux centres russes à New York et dans le Maryland, en réaction aux soupçons de harcèlement des diplomates américains par Moscou.

La même source a précisé que les 35 diplomates disposent de 72 heures pour quitter le territoire américain. Pari ailleurs, l'accès aux deux centres sera interdit à tout responsable russe à compter du vendredi 30 décembre à midi.

"Ces actions ont été prises en réponse au harcèlement russe de diplomates américains et aux actions de ces diplomates que nous estimons ne pas correspondre à la pratique diplomatique", a déclaré ce haut responsable.

Le président Barack Obama a publié un communiqué dans lequel il affirme détenir des preuves de l'action du gouvernement russe "à des niveaux parmi les plus élevés".

La Maison Blanche a ainsi sanctionné neuf entités et individus, parmi lesquels le FSB et le GRU, deux services de renseignements russes, dont quatre agents ont été visés, ainsi que trois entreprises "ayant fourni un soutien matériel aux cyberattaques du GRU".

