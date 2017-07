Soupçonné d'avoir aidé son frère djihadiste, un policer du Val-de-Marne a été mis en examen

Un policier de la région parisienne âgé de 42 ans a été mis en examen pour association de malfaiteurs et "escroquerie" en lien avec une entreprise terroriste. Il a été soupçonné d'avoir aidé son frère impliqué dans une filière djihadiste et de soutenir l'État islamique. D'après les informations d'Europe 1, le fonctionnaire a été arrêté le 27 juin dernier à proximité du commissariat du Kremlin-Bicêtre, alors qu'il venait de prendre son service.

Le gardien de la paix, en poste dans le Val-de-Marne, est soupçonné d'avoir consulté des fichiers de police sans lien avec son poste d’agent à la brigade des accidents et délits routiers, dans le but d'aider son frère, incarcéré depuis un an.

Il aurait également utilisé de faux papiers pour tenter de récupérer des colis.

Dans la foulée de son arrestation, les services de renseignements ont mené des perquisitions sur son lieu de travail. A l'issue de sa garde à vue, le policier a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de porter une arme.