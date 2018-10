Soupçon de trucage lors du match PSG-Etoile Rouge Belgrade

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A ce stade, il n'y a donc encore aucune preuve matérielle, sinon une étonnante coïncidence. On en saura plus avec l'avancée de l'enquête qui vient d'être ouverte.

Une réduction du score le rend perdant un instant. Cependant, un 6e but signé Neymar dix minutes avant le fin du match relance les soupçons des enquêteurs.

En amont du match, l'UEFA aurait prévenu le parquet national financier français d'un potentiel trucage organisé par un très haut dirigeant de l'Etoile Rouge Belgrade. Une rencontre aurait été envisagée entre ce dirigeant et le dirigeant du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, celle-ci n'aura jamais lieu. Néanmoins, le doute subsiste puisque le soupçon de corruption porte sur un pari pronostiquant une différence de cinq buts d'écarts en faveur du club parisien. A la 70e minute, Kylian M'Bappé marque le 5e but du match, synonyme de pari gagnant.

C'est un coup de tonnerre dans le monde du football français et européen. La belle victoire du Paris Saint Germain contre l'Etoile Rouge Belgrade, le 3 octobre dernier, où le club parisien avait battu le club de la capitale serbe par sis buts contre un, est entaché d'un soupçon de corruption.

