Sortir de l'Europe ? "Allons, un peu de sérieux" rétorque Jean-Luc Mélenchon

Laurent C.

Laurent C.

Un discours qu'il a pu affirmer auprès de 35 000 personnes, à Dijon, mais aussi virtuellement à Nantes, Montpellier, Nancy, Grenoble, Clermont-Ferrand et au Port à La Réunion. "Il n'y a pas beaucoup de candidats qui peuvent réunir plus de 30 000 personnes un jour de semaine" s'est-il amusé.

Et dans un partenariat, on discute."

Ni un, ni deux, ni même trois mais bien sept Jean-Luc Mélenchon s'exprimaient mardi soir dans plusieurs villes de France. Le candidat de la France insoumise et ses fameux hologrammes étaient de sortie pour son dernier grand meeting avant le premier tour de la présidentielle. L'occasion pour lui de remettre quelques pendules à l'heure, notamment sur son "plan B" qui implique de sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. "Ne croyez pas ce qu’ils vous disent : “Il veut sortir de l’Europe, de l’euro” (…), allons, un peu de sérieux" déclare-t-il, assuré de trouver un "point d’accord" avec l'Allemagne qui est "un partenaire.

