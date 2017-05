Sortie de l'euro : "ça va être un débat" après les législatives assure Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Surf: doublé français avec Ado et Defay aux Mondiaux de Biarritz

En savoir plus

Et d'appeler finalement les électeurs à voter pour le Front national aux prochaines élections législatives. "Je demande aux Français d’aller aux urnes et de s’offrir une assurance contre la politique menée par M. Macron avec la complicité de la droite."

Concernant la sortie de l'euro, la présidente du FN a préféré botter en touche. "Ce retour à la souveraineté monétaire inquiète les Français. Ça va être un débat. On va ouvrir le chantier après les législatives. Ce n'est pas un sujet de législatives."

Interrogée sur la moralisation de la vie politique, Marine Le Pen s'est aussi alertée de la possible interdiction des prêts de particuliers aux partis politiques ou des prêts de partis politiques à des candidats.

Après une présidentielle éprouvante, Marine Le Pen repasse à l'attaque. Bien décidée à remporter les législatives, elle a tancé la réforme du travail proposée par Emmanuel Macron. "Ce que demandent les petits patrons c’est d’avoir des contrats, d’être libéré de la concurrence internationale déloyale. Ce que demandent les grands patrons, c’est de licencier plus facilement" estime la patronne du Front national sur FranceInfo.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres