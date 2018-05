Sorbonne (Paris 4) : six interpellations après des violences contre des étudiants grévistes

Des incidents ont éclaté ce jeudi 10 mai à Paris, en marge du mouvement de contestation dans les universités. Des syndicats étudiants ont en effet déploré un acte grave. Des étudiants grévistes, qui occupaient les locaux du site Malesherbes de l'université de la Sorbonne (Paris 4), ont été victimes d'une agression par "des groupuscules fascistes", selon le communiqué de l'Unef :

"Nous interpellons les pouvoirs publics dont le ministre de l'Intérieur pour dissoudre les groupuscules d'extrême droite. L'université doit aussi jouer son rôle dans la lutte contre le fascisme".

Le parquet de Paris a indiqué ce vendredi que six personnes ont été interpellées dans le cadre de ces actes de violence contre les étudiants grévistes sur le site Malesherbes de la Sorbonne. Ce campus se situe dans le 17e arrondissement de la capitale. Parmi ces individus arrêtés, trois sont majeurs et trois mineurs. Ils sont soupçonnés de "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, violences en réunion et avec arme, vol en réunion, dégradation du bien d'autrui commis en réunion". Ces six personnes ont été placées en garde à vue.