Sophie Montel, ex-membre des Patriotes de Florian Philippot, exclue du groupe eurosceptique au Parlement européen

Au moment de quitter le parti, l’eurodéputée du Grand Est avait déposé plainte contre Les Patriotes pour "usage de faux", et "détournement de fonds publics".

"Elle était vue comme une source d’ennuis potentiels, les menaces qu’elle a proféré et ses sorties contre Florian Philippot sont très mal passées", explique un membre du groupe qui a assisté à la réunion de groupe qui a acté son exclusion, le 11 septembre.

Membre historique du Front national, Sophie Montel avait quitté le parti de Marine Le Pen en septembre 2017 en même temps que Florian Philippot, devenant la numéro deux de son nouveau parti politique, les Patriotes. Mais en juillet dernier, elle a quitté le jeune parti : "Après avoir quitté le Front national, dont l’aspect dysfonctionnel apparaît chaque jour un peu plus, je refuse de cautionner les mêmes dérives au sein de ma nouvelle formation", avait-elle expliqué dans un communiqué.

