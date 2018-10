Sophia Chikirou rejette en bloc toute accusation de surfacturation concernant ses prestations pendant la campagne électorale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Vingt-huit nouveaux maçons reçoivent des diplômes et équipements

Alimentation : plus de bio, moins de cancers ?

En savoir plus

Pour Sophia Chikirou, certaines attaques qu'elle subit sont "misogynes". Elle ajoute: "Vous allez remettre en doute mon professionnalisme? Mon talent?". Elle affirme également avoir eu une reconnaissance pour son travail: "J'ai eu quelques idées remarquées, aujourd’hui à l'international on m'appelle."

Mediapart avait souligné la présence de Sophia Chikirou au domicile de Jean-Luc Mélenchon au moment de la perquisition et avait évoqué une relation personnelle. Comme Jean-Luc Mélenchon, elle a formellement démenti toute relation intime: "En aucun cas, ce n’est mêlé de cette manière-là. La question à se poser c’est, est-ce que Mediascop a fait le travail ? Oui".

Concernant l'enquête publiée par FranceInfo , elle dénonce des "fake news" et de "faux chiffres" donnés "à droite à gauche". Elle parle de "harcèlement" de la part du journaliste de Radio France responsable de l'enquête qui ne "connaîtrait pas son métier".

Sophia Chikirou a également tenu à énumérer l'ensemble des prestations fournies par Mediascop durant l'ensemble de la campagne : 89 vidéos pour les réseaux sociaux,18 clips de campagne officielle, 34 réunions publiques et deux meetings avec hologramme, la fabrication de produits dérivés, la production d'une émission de webtélé.

Elle est notamment revenue sur l'affaire des sous-titrages facturés 200€ la minute et affirme ces tarifs figurent dans "la fourchette basse" de ce qui se pratique régulièrement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres