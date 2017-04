Sondage présidentielle : match à 4 toujours aussi serré

Une chose est sûre, les sondages sont incapables, désormais, de prédire le résultat du premier tour de la présidentielle, tant les écarts entre chaque candidat sont faibles. Une nouvelle étude Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio donne ainsi Emmanuel Macron en tête avec 23%, devant Marine Le Pen (22%) et Jean-Luc Mélenchon (19,5%). Juste derrière, François Fillon clôt ce quatuor (19%). Si tous les sondages donnent les deux premiers, systématiquement en tête, les écarts varient et les marges d'erreur empêchent toutes certitudes.

Mais cela montre des indications : l'affaiblissement de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la solidité de l'électorat Fillon et la progression timide mais constante de Jean-Luc Mélenchon. Derrière, Benoît Hamon plafonne à 8% des intentions de vote.