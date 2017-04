Sondage présidentielle : Jean-Luc Mélenchon s'accroche à la troisième place

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cyclisme: Mark Cavendish au repos forcé à cause d'une mononucléose

Rencontre cruciale entre Tillerson et Lavrov après une escalade verbale sur la Syrie

En savoir plus

Enquête Ipsos réalisée sur un échantillon de 1604 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogé du 7 au 9 avril selon la méthode des quotas.

Enquête Ifop-Fiducial réalisée sur un échantillon de 1005 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogés du 7 au 8 avril 2017 selon la méthode des quotas.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon fait la meilleure campagne, pour 74% des sondés, devant Emmanuel Macron (59%) et Marine Le Pen (55%).

Il obtient ainsi 18,5% (+4,5) juste devant l'ancien Premier ministre (18%, stable) au premier tour. En tête, Emmanuel Macron (stable) et Marine Le Pen (-1) restent à 24%.

Le candidat de la France insoumise est toujours au coude-à-coude avec François Fillon et le dépasse même dans une étude Ipsos pour Radio France et France Télévisions.

Pour Jean-Luc Mélenchon, cette nouvelle popularité arrive à point nommé. A deux semaines de l'élection, il bénéficie d'une popularité extraordinaire, comme le souligne le baromètre Ifop-Fiducial, réalisé pour Paris Match , Sud Radio et Cnews. Avec 68% (+28+) d'opinions positives, il devient le politique préféré des Français devant Alain Juppé (60%) et Emmanuel Macron (55%).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres