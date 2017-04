Sondage présidentielle : François Fillon à un point des deux premiers

François Fillon peut encore y croire. Le candidat de la droite n'a jamais été aussi proche du second tour, depuis sa dégringolade liée aux affaires. Selon une étude OpinionWay pour Les Échos, il obtient ainsi 21% des voix (+1) contre 22% pour Emmanuel Macron (stable) et Marine Le Pen (-1). Soit un petit point de différence. Derrière, Jean-Luc Mélenchon reste à distance mais est en progression (18%, +1). Derrière, Benoît Hamon tombe à 8% (-1), tandis que Nicolas Dupont-Aignan stagne à 3%.

Comme attendu, le second tour pourrait donc révéler des surprises, tant les 4 premiers en lice, compte tenu de la marge d'erreur, sont dans un mouchoir de poche.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 2168 personnes inscrites sur les listes électorales issu d’un échantillon de 2217 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence et de catégorie d’agglomération.

Cet échantillon a été constitué par cumul de trois échantillons, qui ont été interrogés par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) les 14 avril, 15 avril et 16 avril 2017.