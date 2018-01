Sondage : le pouvoir d'achat reste la plus forte attente des Français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Enquête réalisée les 11 et 12 janvier 2018 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, selon la méthode des quotas.

Quant aux réformes entreprises ou envisagées, ce sont celles sur le terrorisme et l'immigration qui sont "prioritaires" 43% des Français. A l'inverse, la réforme du baccalauréat est jugée "secondaire" par 41% des sondés et celle sur la réduction à 80 km/h sur les routes est jugée "inutile" pour 59% des personnes interrogées.

Concernant les attentes des Français, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat qui est plébiscitée (51%) devant la baisse du chômage (43%) et la diminution des impôts (40%). Suivent la lutte contre le terrorisme (34%), le redressement de l'économie française (32%), l'immigration (31%) et la réduction des inégalités sociales (27%).

Sur les premiers mois de sa présidence, les Français sont partagés : 35% jugent son premier bilan "positif" contre 37% qui le jugent "négatif". 21% estiment qu'il est "trop tôt pour juger" et 7% n'ont pas d'opinion sur la question. 39% des personnes interrogées estiment que le président de la République mène une politique "plutôt à droite" contre 27% qui penchent pour une politique "plutôt à gauche." Seuls 7% des sondés y voient une politique "plutôt de gauche" et 27% n'ont pas d'opinion sur la question.

Emmanuel Macron a-t-il répondu aux attentes des Français ? Il est encore trop tôt pour y répondre mais un sondage Kantar Sofres Onepoint réalisé pour Le Figaro, RTL et LCI donne une première idée.

