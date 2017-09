Sondage popularité : Valérie Pécresse au top, Emmanuel Macron toujours en baisse

Et si elle rebattait les cartes à droite ? Selon un sondage Ifop Fiducial pour Paris Match et Sud Radio diffusé mercredi, Valérie Pécresse a le vent en poupe. La présidente de la région Ile-de-France et ancienne ministre de Nicolas Sarkozy est en forte progression en termes de popularité (+6 points).

Ce bond la propulse troisième personnalité de droite préférée des Français derrière Alain Juppé (62%) et Jean-Pierre Raffarin (55%).

Dans la perspective d'une reconstruction de la droite, Valérie Pécresse est préférée au grand favori de la course à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez (47% contre 34%). Toutefois, ce score n'est valable que pour l'"ensemble des Français". Le résultat est différent si on s'en tient aux seuls sympathisants des Républicains (52% Wauquiez, 46% Pécresse).

Au niveau de l'exécutif, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en forte baisse, avec une chute de 13 points en deux mois, alors que celle d'Edouard Philippe résiste mieux (-2). Avec 68% d'opinions favorables, Nicolas Hulot reste ne tête du classement, mais connait une forte baisse (-7). Les ministres du gouvernement Philippe ont du mal a gagner ne visibilité. Comme le souligne paris Match, "Christophe Castaner (porte-parole) à Jean-Michel Blanquer (Education) ou encore Muriel Pénicaud, ont une popularité inférieure à… 20%".