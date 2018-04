Sondage : popularité en légère hausse pour Emmanuel Macron... qui peine à convaincre sur le fond

Verre à moitié vide ou à moitié plein ? Après son marathon médiatique des dernières semaines (interventions télévisées des 12 et 15 avril, discours devant les évêques de France et intervention devant le Parlement européen), Emmanuel Macron gagne des points dans l’opinion, selon un sondage Odoxa pour L'Express, France Inter et la presse régionale, diffusé mardi 24 avril.

Mais cette hausse est faible (+2). Dans le détail, 47 % des sondés pensent que le locataire actuel de l’Elysée est "un bon président de la République". L’Express note que le chef de l’Etat "se met à dos bon nombre de sympathisants de gauche, perdant notamment 14 points auprès des électeurs du PS".

Par ailleurs, les personnes interrogées sont séduites par la forme et non par le fond. Si 56 % de ceux qui l'ont vu ou en ont entendu parler l'ont trouvé "bon sur la forme", seuls 35 % ont été convaincus "sur le fond". De son côté, Edouard Philippe gagne un point de popularité (46% d’opinions positives). Au niveau des personnalités politiques qui suscitent le plus d'adhésion, Nicolas Hulot est toujours devant (35 %), devant Alain Juppé (32 %, - 1), Jean-Yves Le Drian (26 %, - 1) et Nicolas Sarkozy (25 %).