Sondage : la popularité d'Emmanuel Macron reste basse mais stable

Une popularité basse mais stable. Selon le baromètre de novembre YouGov pour Le Huffington Post et CNEWS, Emmanuel Macron recueille 32% d'opinions favorables, comme le mois dernier. C’est également le score du Premier ministre Edouard Philippe, qui a perdu deux points.

Dans le détail, le chef de l’Etat a perdu du crédit auprès de ses propres sympathisants (86% au lieu de 90%, baisse de quatre points). Il gagne cependant des points du côté des sympathisants Les Républicains, d'extrême gauche et PS-EELV

Avec 30% d'opinions favorables (+1%), la popularité du gouvernement suit une tendance quasi similaire à celle du chef de l’Etat : elle perd des points au sein de la majorité mais en gagne dans les autres franges de l’opinion.

Toujours d’après ce sondage, le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot reste la personnalité politique recueillant le plus d'opinions positives (29%). Par ailleurs, les préoccupations principales des Français restent les mêmes : le chômage et l'emploi, la protection sociale et l'immigration.