Sondage : la popularité d'Emmanuel Macron et d’Édouard Philippe en forte baisse

Gros coup de mou au sommet de l’exécutif. D’après un sondage Odoxa diffusé mardi pour la presse régionale, France Inter et L‘Express, la cote de popularité d'Emmanuel Macron (-5) et celle d'Edouard Philippe (-7) repartent en forte baisse après deux mois de hausse. Le chef de l’Etat repasse "sous la barre symbolique des 50%", puisqu’ils ne sont plus que 49% à la considérer comme un bon président de la République (50% pour le Premier ministre).

Ce recul s’expliquerait notamment par la décision de l'exécutif d'abandonner le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, souligne Odoxa. La baisse de popularité est notamment marquée chez les sympathisants socialistes et de droite (hors Front national).

Par ailleurs, le sondage s’intéresse aux personnalités politiques qui suscitent le plus d’adhésion et de sympathie. Alors qu’il bénéficiait d’un très fort soutien populaire à son entrée au gouvernement, Nicolas Hulot ne cesse désormais de s'effondrer dans les sondages, bien qu’il reste premier de ce classement de popularité. "Il culmine aujourd'hui à 34% d'opinions favorables, soit une perte sèche de 26 points depuis le début du quinquennat" note L’Express. On retrouve ensuite sur le podium du classement Alain Juppé (avec 33% d’opinions favorables) suivi de Jean-Yves Le Drian (28%). Toutefois, en prenant en compte uniquement le point de point de vue des sympathisants républicains, c’est Nicolas Sarkozy qui reste la personnalité la plus populaire, avec 76% d'opinions favorables, le maire de Bordeaux n’étant lui qu’à 52%.