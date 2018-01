Sondage : la popularité d'Emmanuel Macron encore en hausse

L’ascension se poursuit pour Emmanuel Macron. Selon deux récents sondages, le chef de l’Etat serait dans une dynamique positive. Dans un baromètre YouGov publié ce vendredi, réalisé pour Le HuffPost et I-télé, Emmanuel Macron est crédité de 41% d'opinions favorables, ce qui représente un gain de six points. "Désormais, le chef de l'Etat est plus populaire qu'au mois de juin dernier (39% d'opinions favorables), juste après son élection à l'Elysée" constate le Huffington Post.

Le locataire de l’Eysée serait aussi populaire auprès des sympathisants socialistes et écologistes (41%, pas de changement) que des sympathisants Les Républicains (41%, +2 points).

Plus étonnant, le leader d’En Marche gagne des points chez ses opposants politiques directs : 8 auprès des personnes interrogées proches du FN (22% d'opinions favorables) mais aussi 8 chez les sympathisants insoumis et communistes (28% d'opinions favorables).

D’après un autre sondage - Kantar Sofres-OnePoint pour Le Figaro Magazine - publié jeudi, les cotes de confiance du couple exécutif ont augmenté pour le deuxième mois consécutif, plaçant Emmanuel Macron à 44 % et Édouard Philippe à 42 %. Toutefois, le magazine rappelle que cette remontée n'a rien d'inédite, alors que les sondés sont toujours plus nombreux à ne pas faire confiance à l'exécutif (51 % pour Emmanuel Macron, 48 % pour Édouard Philippe) qu'à la lui accorder.