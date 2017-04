Sondage : Marine Le Pen sort légèrement renforcée de l'épisode à l'usine Whirlpool

L’épisode Whirpool aura fait couler beaucoup d’encre. Les candidats en lice pour le second tour de la présidentielle se sont tous les deux rendus à l'usine Whirlpool d'Amiens, ce mercredi 26 avril. Un déplacement ultra-médiatisé dont Marine Le Pen sortirait légèrement renforcée, selon un sondage Odoxa pour franceinfo diffusé vendredi.

49% des Français estiment que la candidate du Front national a été plus sincère, contre 45% qui jugent que c'est le candidat d'En Marche! Par ailleurs, Marine Le Pen est perçue comme celle qui pourrait le plus améliorer la situation des ouvriers si elle accédait à l'Elysée (48%), contre 46% pour Emmanuel Macron, favori du second tour.

Par ailleurs, ce sondage s’est également intéressé au leadership prochain pour la gauche en France.

Et le résultat est sans appel : Jean-Luc Mélenchon et ses Insoumis seraient les mieux placés pour incarner cette tendance. 35% des personnes interrogées placent La France insoumise en première position… loin devant le Parti socialiste (14%) et le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron (11%). Quant à Europe-Écologie-Les-Verts, le parti arrive loin derrière (2%) tout comme les formations d'extrême-gauche (1% pour Lutte ouvrière et le Nouveau Parti anticapitaliste).

Ce sondage a été réalisé les 26 et 27 avril auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus