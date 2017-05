Sondage législatives : l'alliance En Marche- MoDem largement en tête des votes

A un mois des élections législatives, Emmanuel Macron tient (pour l'instant) son pari. Depuis son élection, la cote de son parti ne cesse de grimper pour les prochaines législatives. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions, l'alliance En Marche-MoDem obtiendrait ainsi 32% des voix aux prochaines élections, soit une hausse de 6 points en dix jours. Les alliés devancent largement les Républicains et le Front national, tous les deux à 19% des intentions de vote (en baisse de 3 points).

Derrière, la France Insoumise prend un point pour obtenir 15% d'intentions de vote, bien loin devant le parti socialiste qui poursuit son naufrage (6%, -2). Il faut dire que 60% des Français recherchent la stabilité et souhaitent donc qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité pour gouverner.

Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 15 au 17 mai 2017 (après la nomination d’Edouard Philippe et avant la présentation du nouveau gouvernement), auprès d’un échantillon 5 015 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus comprenant un échantillon de 4 598 inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.