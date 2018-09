Sondage Ifop : Nicolas Hulot, homme politique préféré des français

L'Ifop a publié, aujourd'hui, un sondage sur les personnalités préférées des français. L'enquête réalisée pour Paris Match et Sud Radio, a été menée sur un échantillon de 1013 personnes.

Il en ressort un point en particulier : Nicolas Hulot a la cote.Non seulement il reste la personnalité favorite des français mais en plus, avec son départ fracassant, il gagne des points !

Avec 70% d'opinions positives, l'ancien ministre de la Transition écologique a progressé chez les sympathisants de gauche (+5) et chez ceux de droite (+3). Après lui, arrive Alain Juppé, qu'il dominine tout de même de 12 points.

Tout comme lui, les ex-ministres et les hommes politiques qui ont plus ou moins quitté le devant de la scène semblent être en vogue. La maire de Lille, Martine Aubry, gagne 3 points et se retrouve ainsi à la troisième place du classement. Elle récolte 51% d'opinions positives en progressant aussi bien à gauche (+9) que chez les marcheurs (+3).

Elle est suivie de près par une autre femme de gauche, Ségolène Royale (qui gagne 5 points et, par la même occasion, 5 places) puis par François Bayrou qui reprend 8 points et fait, par là-même, un bon de 10 places.