Sondage : les Français et les sympathisants de gauche jugent Hamon "sympathique"... mais préfèrent voter Macron

Le vote utile, cimetière des ambitions de Benoît Hamon ? D’après un sondage Odoxa pour franceinfo publié ce vendredi, le candidat socialiste à l'élection présidentielle est jugé "sympathique" par 59% des Français. Les résultats sont encore plus élogieux parmi les sympathisants de gauche : ils sont 80% à le trouver sympathique, 78% à estimer qu’il "incarne bien la gauche" et 70% pensent qu’il a des convictions profondes.

Pourtant, à l’heure de glisser le bulletin dans l’urne, les choses se compliquent. Les Français préfèrent largement Emmanuel Macron (50%) et même Jean-Luc Mélenchon (23%).

Le candidat socialiste (21%) n’arrive qu’en troisième position. Le classement est identique si on ne s'intéresse qu'aux sympathisants de gauche : Macron récolte 37% des voix, devant Mélenchon (32%) et Hamon (30%).

Car les électeurs pensent déjà au deuxième tour. 62% des sympathisants de gauche estiment qu'Emmanuel Macron est le plus à même de battre la droite et le Front national, contre seulement 20% pour le candidat socialiste.

Et ce dernier peine à enrayer la dynamique Macron. Toujours d’après le sondage Odoxa, une majorité de Français (53%) et plus de six sympathisants du PS sur dix (61%) approuvent les responsables socialistes ayant choisi de soutenir l'ancien ministre de l'Économie. Seuls 21% des Français et 32% des sympathisants de gauche jugent que Benoît Hamon ferait un bon président, quand cette proportion monte respectivement à 50% et à 39% pour Emmanuel Macron.

