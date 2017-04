Sondage : Emmanuel Macron reste en tête

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote (25%), selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions et L’Émission politique publié ce jeudi 20 avril. Le candidat d'En Marche ! devance donc Marine le Pen créditée de 22% . François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude à 19%. En cinquième position, le socialiste Benoît Hamon, sur une pente déclinante depuis plusieurs semaines, perd un demi-point à 7,5 %. Le candidat de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan se maintient à 4 %, devant Philippe Poutou (1,5 %) et Jean Lassalle (1 %).

Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et François Asselineau sont crédités de 0,5 %.

Les électeurs de François Fillon (85 %, + 6 par rapport au 6 avril) et Marine Le Pen (84 %, + 4), sont les plus sûrs de leur choix de premier tour, devant ceux d'Emmanuel Macron (79 %, + 15) et de Jean-Luc Mélenchon (73 %, + 12), dont les certitudes augmentent fortement, puis de Benoît Hamon (62 %, - 1).

D'après cette enquête, au second tour, Marine Le Pen serait battue, quel que soit son adversaire entre François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. En cas de duel avec Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche ! l'emporterait avec 66 % des voix face à 34 % pour la candidate FN.

