Sondage : Emmanuel Macron et Marine Le Pen consolident leur avance

Danse à deux, ou duel à quatre ? Les sondages ne se risquent pas à pronostiquer l'issue du premier tour, tant il est incertain. Néanmoins, un nouveau sondage BVA-Salesforce publié ce mercredi donne une petite avance à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Crédités respectivement de 24% et 23% des intentions de vote, ils gagnent chacun un point en une semaine et devancent François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, qui perdent chacun un point et plafonnent à 19%.

Dans cette enquête pour Orange et la presse régionale, Benoît Hamon gagne un point, à 8,5% et Nicolas Dupont-Aignan atteint 3,5% (+0,5).

En outre, 29% (-5) des personnes prévoyant de voter au 1er tour n'expriment pas d'intention de vote ou peuvent encore changer d'avis.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait sur Marine Le Pen avec 65% des voix contre 35%, selon ce sondage.