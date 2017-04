Sondage élection présidentielle : le même quatuor en tête, un sprint final serré comme jamais

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

De plus, le taux de participation s’annonce finalement élevé, proche de 80%, et donc dans la moyenne des précédentes élections présidentielles.

Les indécis seraient donc les "faiseurs de roi". En termes de "sûreté de vote", c'est Marine Le Pen qui dispose toujours de la base la plus solide (86% de ses électeurs sont sûrs de leur choix), suivie de François Fillon (85%). Des scores nettement plus élevés que celui d’Emmanuel Macron (73%), ou encore de Jean-Luc Mélenchon (70%).

D'autant qu'une marge d'erreur est estimée par les sondeurs à 2 points voire 2 points et demi pour chaque candidat. De son côté, Benoît Hamon peinerait toujours autant à se mêler à la courses des favoris, avec une nouvelle baisse de 0.5 (8%).

Bien malin celui qui pourra prédire ce vendredi soir les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Selon un ultime sondage BVA, les scores sont extrêmement serrés. Deux favoris se détacheraient légèrement (Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux à 23%), mais deux outsiders seraient sur leurs talons (Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, tous les deux crédités de 19%).

