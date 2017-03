Sondage élection présidentielle : Macron confirme sa première place, Mélenchon double Hamon

Le sondage exclusif d’Atlantico le montrait, l’enquête d’Elabe me confirme. D'après un baromètre de l’institut établi pour l’Express et BFMTV, établi après avoir interrogé mardi un panel de 1.050 personnes, Emmanuel Macron domine les intentions de votes au premier tour. Il remporterait ainsi la première manche avec 26% des intentions exprimées, devant Marine Le Pen, située elle à 24,5%.

A LIRE AUSSI : Sondage exclusif post-débat télévisé : 22% des Français souhaitent la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, 20% de Marine Le Pen, et 18% de François Fillon

Emmanuel Macron (+0,5%) conforte son avance sur la présidente frontiste (-0,5%).

Derrière le duo, François Fillon peine à trouver un nouveau souffle. Le candidat Les Républicains n’a semble-t-il pas profité du débat et stagne à 17% des voix estimées (-0,5%).

Le principal enseignement de ce sondage est la quatrième place dans les intentions de vote, désormais propriété de Jean-Luc Mélenchon (+0,5%), très à l’aise et percutant lors du débat. Le leader de la France insoumise dépasse désormais son rival socialiste Benoît Hamon, en pleine chute (-2%) Par ailleurs, Nicolas Dupont Aignan atteint un de ses meilleurs scores avec 5% des intentions de vote. Enfin, Jean Lassalle, qualifié in extremis pour le premier tour, atteint la barre des 1% : c'est plus que tous les autres candiats, qui ne dépassent pas le cap des 1%.

Au second tour, toujours selon Elabe, Emmanuel Macron sortirait largement vainqueur : 64% des voix estimées contre 36% pour Marine Le Pen. François Fillon devancerait également la leader du FB, mais avec une marge inférieure de dix points (54% des suffrages projetés contre 46%).