Sondage élection présidentielle : Juppé ferait (beaucoup) mieux que Fillon au premier tour de la présidentielle s'il se présente

Grand perdant de la primaire à droite, Alain Juppé va-t-il savourer sa revanche lors de l'élection présidentielle ? Un sondage d'Odoxa pour France 2 risque de donner du grain à moudre aux détracteurs de François Fillon. Il place le maire de Bordeaux en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 25% des intentions de vote, devant Emmanuel Macron (25%) et Marine Le Pen (24%), dans l'hypothèse où il remplacerait Fillon comme candidat Les Républicains.

Si François Fillon se maintient, Emmanuel Macron arriverait pour la première fois en tête, avec 27% des voix. Suivraient Marine Le Pen (25.5%) et le candidat les Républicains (19%), largement distancé et donc éliminé dès le premier tour.

Benoît Hamon arriverait quatrième, avec 14% des intentions de vote, suivi de Jean-Luc Mélenchon (10%) et de Nicolas Dupont-Aignan (3%).

Le sondage d'Odoxa a été réalisé mercredi et jeudi, après l'annonce d'une possible mise en examen de François Fillon dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants, auprès d'un échantillon de 943 personnes inscrites sur les listes électorales.