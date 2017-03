Sondage élection présidentielle : Fillon refait une légère partie de son retard sur Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Tout comme celui de Benoît Hamon. Avec 13,5% des intentions de vote, soit une baisse de 0.5%, le candidat socialiste ne compte plus que deux points d’avance sur Jean-Luc Mélenchon (11,5%). Et Paris Match le confirme : "Il est désormais celui des "gros candidats" à l’électorat le moins sûr de son choix" . Uniquement 50% des sondés qui se prononcent en sa faveur se déclarent certains de voter pour l'ancien ministre de l'Education (-2%).

François Fillon est-il en train d'apercevoir une faible lueur au bout du tunnel des ennuis ? Le candidat Les Républicains connait un léger mieux dans le dernier sondage quotidien sur l'élection présidentielle réalisé par l'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud-Radio. Il récupère ainsi 0.5% des intentions de vote pour se retrouver à 19.5%. Il grignote ainsi très légèrement son retard sur Emmanuel Macron, qui se trouve toutefois encore loin, à 24,5% d'intentions.

