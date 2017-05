Sondage élection présidentielle : Emmanuel Macron donné vainqueur avec 61% des voix face à Marine Le Pen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

L'enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 avril auprès d'un échantillon de 1.488 personnes inscrites sur les listes électorales issu d'un échantillon de 1.517 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Enfin, plus de trois quarts des Français (76% des sondés) estiment que la campagne de l'entre-deux-tours est de mauvaise qualité, contre 24% qui pensent le contraire.

En revanche, la dynamique de l'entre deux tours ne semble pas nécessairement favorable à l'ancien ministre de l'Economie. 54% des personnes interrogées jugent que la candidate frontiste a marqué le plus de points la semaine dernière, contre40% pour Emmanuel Macron.

A une semaine du scrutin, Emmanuel Macron dispose toujours d'un matelas d'avance confortable. Selon un sondage OpinonWay-ORPI pour le journal Les Échos et Radio Classique diffusé lundi, le candidat d'En Marche ! remporterait le deuxième tour de l'élection présidentielle avec 61% des voix (+1 point), face à Marine Le Pen (39%, -1 point).

