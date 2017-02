Sondage : la dynamique Macron se fissure sérieusement

Cette fois, Emmanuel Macron est dans le dur. Si l'ancien ministre a bien profité des déboires de François Fillon, sa popularité montre des signes sérieux de faiblesse. Ainsi, 48% des Français ont une bonne opinion de lui, contre 51% en septembre dernier. Dans les détails, c'est bien pire puisqu'il perd des points dans presque tous les domaines. 73% des Français le jugent dynamique, mais ils étaient 79% en novembre. Dans la même façon, il perd 5 points pour sa capacité à incarner le renouveau (61%) mais il gagne 1 point pour son côté "proche des gens" (35%).

Très inquiétant, seuls 46% des sondés le jugent compétent, contre 60% en novembre dernier, soit une chute de 14%. Pire, seuls 33% des Français estiment qu'il ferait un bon président de la République, contre 41% en novembre (-8).

Pour le moment, les voyants restent encore au vert puisqu'il bénéficie d'une lourde chute de la popularité de François Fillon qui perd 10 points de popularité pour 22% d'adhésion chez les Français. Ce dernier perd même 14 points chez les sympathisants de droite, où il reste malgré tout le plus apprécié (63% d'opinons favorables). L'ancien Premier ministre est désormais le troisième politique le plus rejeté (50% de rejet) juste derrière Marine et Marion Le Pen.

Côté gauche, Benoît Hamon s'envole et gagne 10 points de popularité dans l'opinion publique (33% d'opinions favorables). Il talonne désormais Jean-Luc Mélenchon chez les sympathisants de gauche (66% contre 67% chez le candidat du Front de gauche).

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1001 personnes représentatif de la ppulation française, réalisée selon la méthode des quotas, les 8 et 9 février.