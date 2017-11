Sondage : Christine Lagarde est la Française plus influente

Si elle ne met plus que rarement les pieds en France, Christine Lagarde garde une grande aura dans son pays. C'est ce que révèle le sondage IFOP pour "Génération Femmes d’influence", publié ce mardi. L'étude liste les femmes "les plus influentes" selon les Françaises. Derrière la directrice du FMI (36%), on retrouve la première dame Brigitte Macron et la maire de Paris Anne Hidalgo (23%). Léa Salamé (18%) et Catherine Deneuve (17%) complètent ce top 5.

Parmi les valeurs associées aux "femmes influentes", les sondés répondent avant tout le courage (32%) et l'engagement (16%). Viennent ensuite la créativité (12%) et l'audace (9%). "En conséquence de quoi, certaines conditions apparaissent sine qua non pour obtenir le statut d’influenceuse comme le fait de faire preuve d’audace (92% des femmes jugent que pour obtenir le statut de femme d’influence, une femme doit faire preuve d’audace) et d’être capable de fédérer une équipe et avoir des qualités managériales (89%)" souligne l'IFOP.

Enquête réalisée du 23 au 25 octobre 2017 sur un échantillon de 1034 femmes, représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas.