Sondage : 12% des femmes ont déjà subi un viol

Ce vendredi 23 février, franceinfo publie les résultats d'une étude réalisée par l'institut Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès sur les violences sexuelles. Selon cette enquête, 58% des femmes sondées indiquent avoir été victimes de comportements déplacés, 50% d'insultes ou de remarques à caractère sexiste, 45% de gestes grossiers à connotation sexuelle, 43% de caresses ou d'attouchements à caractère sexuel sans leur consentement, 29% de messages pornographiques par mails ou SMS et 12% déclarent avoir été victimes d’un ou plusieurs viols.

Ces dernières affirment qu’elles connaissaient leur agresseur (78% à 88%). Dans la plupart des cas, il s'agit du conjoint ou d'un membre de la famille. In fine, le viol a lieu au domicile de la victime (36% à 48%). Autre fait marquant, seules 11 à 19% des victimes ont porté plainte et entre 56% et 68% n’en ont parlé à ses proches, ni vu de médecin ou de spécialiste (64 à 74%). Conséquence, entre 32% et 44% des femmes qui ont été violées ont eu des pensées suicidaires, et entre 16% et 27% ont même essayé de passer à l’acte.