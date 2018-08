Un sommet entre les deux Corées, à Pyongyang, en septembre prochain

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En revanche, sur la question de la dénucléarisation peu de progrès ont été enregistrés. Pyongyang fustigeait, la semaine dernière, les Etats-Unis qui ont décidé de maintenir les sanctions économiques à l'encontre de la Corée du Nord. Des exigences jugées "unilatérales" et qualifiées de" méthodes de gangster" par la Corée du Nord.

Les pourparlers qui se tenaient aujourd'hui avaient été organisés à l'initiative de Pyongyang. Depuis le sommet historique entre Kim Jung un et M. Moon en avril dernier, les rencontres entre les deux délégations se multipluient. Le chef de la délégation Nord a affirmé ce lundi que les deux Etats avaient "entamé une période au cours de laquelle nous marchons main dans la main, plutôt que de nous mettre sur le chemin de l'autre". De son côté, le chef de la délégation du Sud a affirmé qu'il était cruciale que les deux Corées gardent un état d'esprit similaire et que si beaucoup de sujets allaient être évoqués lors de cette prochaine réunion, les problèmes pourraient être réglés "avec cet état d'esprit".

Les deux Corées ont annoncé, aujourd'hui, la tenue d'un sommet en septembre prochain à Pyongyang. Si aucune date n'a encore était précisée, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a précisé que cette décision avait été prise en marge de discussions entre des représentants des deux pays, réunis dans la zone démilitarisée (DMZ). Ce sera la première visite d'un dirigeant sud-coréen dans la capitale nord-coréenne en plus de 10 ans.

