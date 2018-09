Sommet Chine - Afrique : Pékin accueille plus de cinquante délégations africaines

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ce grand événement va durer deux jours. Ce sommet représente la septième édition du "Forum sur la coopération sino-africaine", organisé alternativement tous les trois ans en Chine et en Afrique. De nombreux contrats doivent être signés à l'occasion de cet événement majeur.

La Chine est en effet devenue la deuxième économie mondiale de l'Afrique. Le président Xi Jinping va profiter de ce sommet pour célébrer l'"amitié" avec le continent africain. Pékin a réalisé énormément d'investissements en Chine ces dernières années. Le dirigeant chinois souhaite, à travers ce sommet, préparer son plan amibitieux des "nouvelles routes de la soie", avec la construction de ports, de routes et de laison ferroviaires entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe afin d'obtenir de meilleurs relais avec ses partenaires commerciaux.

